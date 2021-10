Fall in Kiel: Betrüger versprechen die große Liebe - und kassieren ab

Kiel

Sie sind auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken auf der Suche nach Opfern: Die Kriminalpolizei Kiel warnt vor dem Betrug mit vorgetäuschter Liebe. Beim sogenannten Love- oder Romance-Scamming wird Betrugsopfern die große Liebe oder das schnelle Geld versprochen. Eine 52-Jährige hatte Anfang Oktober bei der Polizei Kiel eine solche Straftat angezeigt, nachdem sie rund 27.000 Euro an Betrüger überwiesen hatte.

Unbekannter schrieb 52-jähriges Opfer in einem sozialen Netzwerk in englischer Sprache an

Nach Angaben der Polizei war die Frau vor einigen Monaten online in einem sozialen Netzwerk von einem Unbekannten in englischer Sprache angeschrieben worden. Der Mann habe angegeben, aus den Vereinigten Staaten zu stammen und derzeit in Hamburg als Kampfoffizier und Arzt stationiert zu sein. Die Frau habe auf die große Liebe gehofft.

Zudem hatte der Unbekannte ihr offenbar Geld versprochen. Da dieses aus dem Ausland stammen sollte, müssten zuvor jedoch Gebühren gezahlt werden. Die Frau überwies daraufhin rund 27.000 Euro auf ein deutsches Konto, dass ihr von der Internetbekanntschaft genannt worden war. Das Kommissariat 14 der Kieler Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges in einem besonders schweren Fall aufgenommen.