Die Masche erinnert an die Taten auf dem Ostufer: Eine 72-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in Kiel-Brunswik ihrer Geldbörse beraubt worden. Der Verdächtige dürfte ihr zuvor den Mantel verschmutzt und anschließend scheinheilig beim Säubern geholfen haben, so die Polizei.