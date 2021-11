Parken Sie nicht auf Radwegen. Parken Sie nicht auf Gehwegen, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Sonst wird es jetzt teuer. Auch in Kiel. Hier hat das Ordnungsamt am Dienstag, dem ersten Geltungstag des neuen Bußgeldkatalogs, in allen Stadtteilen den ruhenden Verkehr kontrolliert. Die Details.