Ein Rentner aus Kiel-Russee erhielt am Donnerstagvormittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser teilte mit, dass ein Raubüberfall auf ihn geplant sei und auch die Wertgegenstände in seinem (tatsächlich vorhandenen) Bankschließfach nicht sicher seien. Der Mann glaubte dem Anrufer und holte die Gegenstände im hohen fünfstelligen Wert aus seinem Schließfach. Er deponierte sie im Umfeld der Grunewaldstraße, wo sie von Unbekannten unbemerkt abgeholt wurden.

Falscher Polizeibeamter: "Auch Bankmitarbeiter ist Teil der Bande"

Tags zuvor fiel ein 75 Jahre alter Mann aus Kiel-Wellingdorf auf die nahezu gleiche Masche rein, teilte die Polizei mit. Er erhielt vormittags einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten. Dieser schilderte dem Mann, dass er ins Visier einer Verbrecherbande geraten sei, die an sein Geld wolle und dass sein Geld auch auf dem Konto nicht mehr sicher sei, da auch der Bankmitarbeiter Teil der Bande sei.

Er hob einen fünfstelligen Betrag von der Bank ab und deponierte das Geld absprachegemäß gegen 11.30 Uhr an einem geparkten Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Schönberger Straße 133. Auch hier nahmen Unbekannte unbemerkt das Geld an sich.

Vermeintliche Verwandte betteln um Geld

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, denen am Mittwoch, 11.12.2019, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr verdächtige Personen im Bereich des genannten Parkplatzes in der Schönberger Straße beziehungsweise Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr im Bereich der Grunewaldstraße aufgefallen sind.

Am Donnerstag meldeten sich insgesamt rund 20 Personen über 110 bei der Kieler Polizei und teilten mit, dass sie ähnliche Anrufe erhalten hatten. Neben Anrufen falscher Polizeibeamter häufen sich derzeit auch Anrufe von vermeintlichen Verwandten, die angeben, dringend Bargeld zu benötigen.

