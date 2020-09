Kiel

Seit Anfang September sind allein bei der Polizei in Kiel und im Kreis Plön knapp 400 solcher betrügerischen Anrufe bekanntgeworden. „Die Dunkelziffer wird noch um ein Vielfaches höher sein“, so Polizeisprecher Matthias Arends. Die Opfer händigten den Tätern Geld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert einer sechsstelligen Summe aus.

Wie schnell man den Betrügern am Telefon auf den Leim gehen kann, hat am Montag die Kielerin Anna Lange (Name von der Redaktion geändert) selbst erfahren. Zum Glück reagierte sie am Ende doch genau richtig und legte auf.

Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr kam der Anruf

„Sie glauben ja gar nicht, wie schlecht ich letzte Nacht geschlafen haben“, sagt Anna Lange gleich zur Begrüßung. In Gedanken sei sie das Telefonat immer wieder durchgegangen. Anna Lange ist Oberstudienrätin und 77 Jahre alt. „Ich bin nun echt nicht auf den Kopf gefallen“, sagt sie und doch merkt sie erst spät, dass sie am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr mit einem falschen Polizisten spricht.

Kriminalhauptkommissar Berger am Apparat

Der gibt sich als Kriminalhauptkommissar Berger aus und sagt, dass es um eine Zeugenaussage gehe. In der vergangenen Nacht sei in ihrer Nachbarschaft in Klausbrook ein Raubüberfall verübt worden.

Er erzählt vom Raubüberfall in Klausbrook

Vier Leute seien beobachtet worden. Einer der Täter sei um 5.42 Uhr geschnappt worden. Er sitze nun U-Haft. Allerdings habe man bei ihm eine Liste mit zwölf Adressen gefunden, auf dem auch ihre Daten stünden. „Er sei verpflichtet, mich darüber zu informieren und mich zu schützen“, erzählt Anna Lange. Bei Bedarf würde er auch ein paar Leute bei ihr abstellen, die ihre Wohnung beobachten würden.

Ihr erster Gedanke: „Das ist ja sehr beruhigend.“ Als sie sagt, dass sie die Nachbarschaft warnen wird, wird er heftiger am Telefon. „Damit würde ich die Ermittlungen und die Polizeiarbeit behindern. Das sei strafbar“, schildert sie. „Ich hätte eine Schweigepflicht, bis die Ermittlungen abgeschlossen seien.“

Schon da, so sagt sie, hätte sie hellhörig werden müssen. „Aber er kam immer wieder zum Thema, wie die Räuber denn nun auf meine Adresse gekommen seien. Und genau das interessierte mich ja auch.“

Der falsche Kripobeamte fragte nach ihrem Vermögen

Der falsche Kripobeamte verwickelt sie weiter ins Gespräch. Er fragt nach ihrem Vermögen, nach der Bank, nach Verwandten, die eventuell Drogen nehmen würden und den falschen Umgang hätten.

Immer wieder habe er Ängste geschürt. Er spricht von kriminellen Bankmitarbeitern, die sensible Kontodaten weiterreichen würden. Als er hört, dass Anna Lange regelmäßig Geld an Organisationen spendet, schildert er, dass dort die Daten der Spender weiterverkauft werden.

„Irgendwann kam mir das alles dann doch sehr schräg vor“, erzählt sie. „Als ich zögerte, wurde er sehr resolut und lauter.“ Immer würden Bürger die Polizei beschimpfen und auf Einsätzen mit Steinen beschmeißen, dabei wolle die Polizei ihre Bürger doch nur beschützen. Außerdem könne sie sich ja unter 110 von der Rechtmäßigkeit seines Anrufs überzeugen.

Schnell kommt er dann aber auf ihren eigenen Schutz zu sprechen. Er will wissen, wie die Sicherheitslage in ihrem Haus ist. Wie die Fenster und Türen gesichert sind, dass sie ja niemanden Fremden hereinlassen soll.

„Irgendwie hatte er auf alles eine Antwort“, schildert Anna Lange. Auch als sie ankündigt, nach dem Polizeibericht über den Raubüberfall auf ihrem Handy zu suchen, kontert er: „Da werden Sie gar nichts finden. Höchstens am nächsten Tag eine kleine Meldung in den KN.“ Das sei wieder so glaubhaft gewesen, dass sie am Telefon bleibt. Erst Minuten später schafft sie es, aufzulegen.

Anruf bei der echten Polizei in Kiel

Gleich darauf ruft sie das Kieler Polizeirevier an und erfährt, was sie ohnehin da schon ahnt: Der Kripomann war nicht echt. „Ich schäme und ärgere mich über mich selber.“ Nun hofft sie, dass möglichst viele Menschen diesen Bericht lesen und gewarnt sind. Ihr Tipp: Bei unbekannten Nummern nicht ans Telefon gehen, sondern einfach den Anrufbeantworter anspringen lassen.

