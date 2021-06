Kiel

Wie erst jetzt bekannt wurde, geht es um ein kurioses Schreiben, das im Zusammenhang mit der Corona-Politik an einige Kieler Haushalte Ende Januar verteilt worden ist. Unter dem Briefkopf des Gesundheitsministeriums des Landes wurde in dem Schreiben über die angeblich geplante Errichtung von Gefängnissen für Masken- und Quarantäneverweigerer berichtet.

Der Brief, der zunächst mit relativ vernünftigen Worten beginnt, wurde im Verlauf des Textes immer skurriler. So wird schließlich im Namen der Landesregierung „vor möglicher Geräuschbelästigung durch Erschießungen von Querdenkern und Verschwörungsesotherikern“ gewarnt. Was vielleicht als Satire oder übler Scherz gedacht war, hat wegen des vermeintlich offiziellen Briefkopfs aber Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.

Die Spur führte die Ermittler zu den Büroräumen der SFK

Mit Ermittlungsarbeit gelang es den Kriminaltechnikern, die Spur zu dem Drucker aufzunehmen, mit dem diese Briefe hergestellt worden sein sollen. Und diese Spur führte zu den Büroräumen der SFK. „Es besteht der Anfangsverdacht der Urkundenfälschung.

Die technische Auswertung der Schreiben hat zur Durchsuchung der Räume der Schlepp- und Fährgesellschaft geführt“, bestätigte jetzt Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Außerdem sei noch ein Privathaus in Kiel im Zuge der Ermittlungen durchsucht worden.

Die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel muss jetzt noch gerichtlich freigegeben werden. Aufgrund der technischen Ermittlungen im Februar und März waren die Ermittler auf den SFK-Drucker aufmerksam geworden. Er stand im Büro des Werkstatt-Pontons der Reederei – und wurde auch von einem Angestellten der Reederei genutzt.

Entscheidung über Anklage wegen Urkundenfälschung ist noch nicht gefallen

Der Verdächtige befindet sich seit der Durchsuchung nicht mehr im Dienst. „Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung“, sagte Hadeler. Der Drucker im Büro könnte allerdings auch durch Dritte benutzt worden sein. Erst wenn die technische Analyse der beschlagnahmten Datenträger und des Druckers erfolgt ist, soll entschieden werden, ob Anklage wegen Urkundenfälschung erhoben wird. „Das kann aber noch etwas dauern“, sagte der Oberstaatsanwalt.

Für die Reederei SFK ist der Vorgang mehr als ärgerlich. Auf dem beschlagnahmten Dienst-Computer des Verdächtigen sollen sich nach KN-Informationen auch für den Betrieb wichtige Schriftwechsel der Reederei befinden. Dies habe vorübergehend zu internen Problemen geführt. „Der Betrieb der Reederei ist zu 100 Prozent arbeitsfähig“, betonte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage. Gleichzeitig betonte sie, dass nicht gegen das Unternehmen SFK, sondern lediglich gegen einen der Mitarbeiter ermittelt werde.

Schon im vergangenen August geriet ein Mitarbeiter der SFK wegen Corona in den Fokus

Ob es sich bei dem verdächtigen Mitarbeiter um denselben leitenden Angestellten handelt, der das Unternehmen bereits im vergangenen August wegen seiner Sichtweise auf die Corona-Maßnahmen in Erklärungsnot brachte, ist noch unklar. Der damalige Betriebsleiter hatte sich in seiner Antwort auf die Beschwerde eines Fahrgastes, der das Nicht-Einhalten der Maskenpflicht auf den Schiffen der SFK moniert hatte, auf skurrile Weise als vehementer Gegner der Corona-Politik identifiziert – und sich damit gegen die Haltung seines Arbeitgebers sowie der Stadt Kiel gestellt.

In der E-Mail verglich der in der SFK-Hierarchie zweithöchste Mitarbeiter Masken mit „Omas Unterhose“ sowie „einem Stück alter Gardine, deren Maschen hundertmal größer als Viren sind“. Inzwischen hat das Unternehmen die Stelle des Betriebsleiters neu ausgeschrieben. Ziel sei es, die Position schnellstmöglich neu zu besetzen, teilte das Unternehmen mit.