Bewegungsfest lockte ins Kieler Sportforum

Kiel

Im Rahmen des Projektes „Bewegung in städtischen Kindertageseinrichtungen“ können sich die rund 40 Kitas beim Amt für Sportförderung und Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen bewerben. In diesem Jahr waren es zehn, die diese vielseitige Bewegungsmöglichkeit in fünf Hallen des Kieler Sportforums bekamen.

„Wir möchten Sport positiv besetzen, die Familien motivieren, sich mit viel Spaß zu bewegen und das auch im Alltag in Turnvereinen“, sagte Torsten Manheim vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Sport sei für die Motorik und die geistige Entwicklung wichtig. In den Kitas würden immer häufiger Kinder auffallen, die sich eher zu wenig bewegen würden. „Manche werden im Buggy zur Kita gebracht, obwohl sie schon selber laufen können“, sagt er.

„Kinder wollen sich bewegen, doch sie sind auf die Eltern angewiesen“

„Die Kinder wollen sich bewegen, doch sie sind auf die Eltern angewiesen“, sagt Achim Abraham vom FC Kilia Kiel. Er beobachte häufig, dass Kinder nicht rückwärts laufen könnten oder aus der Balance geraten, wenn sie auf einem Bein stehen und die Augen schließen sollen. „Das sind Dinge, die haben wir früher gelernt, als wir auf der Straße gespielt haben. Das wird weniger“, sagt er. Deshalb sei es wichtig, dass Eltern ihre Kinder regelmäßig zum Sportverein bringen.

Martina Pede ist mit ihrer zweijährigen Tochter zum Bewegungsfest gekommen und hilft ihr dabei, über eine kleine Holtbrücke zu klettern. „Das Angebot ist hier sehr vielseitig“, lobt sie. Sport sei für ihre Familie sehr wichtig. „Kinder, die sich bewegen und neue Reize erfahren, sind zufriedener und schlafen besser“, sagt sie.

