Lob und Geld für Kieler Kreative

Kiel

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte gestern Nachmittag die angenehme Aufgabe, Förderbescheide über 1,58 Millionen Euro an vier Kieler Kreativzentren zu vergeben.

OB: Keine Förderung für die Ewigkeit

Auch er habe als OB erst einmal lernen müssen, dass seine Stadt über eine „sehr respektable Kultur- und Kreativbranche“ verfügt, bekannte Kämpfer bei der kleinen Feierstunde in seinem Büro. Und zugleich bekannte er sich zu dem Grundsatz, dass Subventionen zwar Anstöße geben und junge Unternehmen stabilisieren sollen, aber „keine Ewigkeitsförderung“ zur Debatte stehe. Auf Zeit und ganz exakt für die Jahre 2020 bis 2022 fördert die Stadt diese vier Einrichtungen: Kreativwerft 193 mit 153.000 Euro; Anschar-Campus mit 442.000 Euro; Open Campus mit 550.000 Euro; Alte Mu mit 452.000 Euro.

„Wir können jetzt wirklich was bewegen“, freute sich Utha Bonowsky vom Verein Alte Mu Impulswerk über die Geldspritze aus dem Rathaus. Unter allen vier Empfängern hat der Mu-Verein wohl auch den größten Bedarf an Bewegung. Bis Ende dieses Jahres soll eine Genossenschaft gegründet sein, um die jüngst beschlossene Zielvereinbarung zwischen Stadt und Land mit Leben zu erfüllen. Die Genossenschaft soll Flächen und Immobilien übernehmen und darauf das Konzept einer Mischnutzung des Quartiers zum Wohnen und kreativen Arbeiten realisieren. So groß das Entgegenkommen dabei vor allem beim Land war, um diese Vision in einer der begehrtesten Lagen von Kiel in den Bereich des Möglichen rücken zu lassen, so groß ist immer noch der Finanzbedarf für das Projekt. „Es ist kein Geheimnis, es geht um Millionen“, skizziert Utha Bonowsky die Dimension der Herausforderung.

Die Alte Mu braucht das Geld dringend

Das Geld von der Stadt will die Alte Mu nun verwenden, um dringend benötigte Fachkräfte anzuheuern. Besonders begehrt ist – die noch fehlenden Millionen lassen grüßen –, wer sich aufs Fundraising versteht. Nötig sind aber auch Leute, die das Mammutprojekt rechnerisch kalkulieren und darstellen können. Dass das klappt, dafür drückt nicht zuletzt OB Kämpfer die Daumen. Nachdem Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit dem Land der Durchbruch geschaffen worden sei und das Rathaus jetzt obendrein eine erkleckliche Förderung nachschieße, sei die Politik erstmal aus dem Spiel, betonte er: „Jetzt sind die Leute von der Alten Mu am Zug.“

Eher entspannt ist dagegen die Situation der Kreativwerft 193, die ihren Namen der Adresse Werftstraße 193 zu verdanken hat. Das Haus unterhalb der Gaardener Brücke gilt als eine Wiege der Kieler IT-Wirtschaft, heute arbeiten unter seinem Dach etwa 50 Beschäftigte der Firma avt plus media service und anderer Unternehmen, die sich überwiegend dem Geschäft mit bewegten Bildern verschrieben haben. Innerhalb des seit Ende 2017 laufenden Projekts Kreativwerft 193 gibt es außerdem einen Bereich mit 15 Coworking-Plätzen für Studierende und Absolventen sowie Unternehmensgründer und Freiberufler nicht nur aus der Medienbranche. Mit an Bord ist auch die Fachhochschule Kiel.

Belebende Impulse von den Kreativen der Stadt

Mit der haben die Aktiven vom Open Campus ebenfalls mancherlei Berührungspunkte, noch ein paar mehr zu der unmittelbar benachbarten Universität, mittlerweile aber auch ein bisschen zur Welt außerhalb des Wissenschaftsbetriebs. Die bis in die Holstenstraße und nach Gaarden reichenden Aktivitäten des Vereins will die Stadt weiter unterstützen, umso mehr, als die Landesförderung für wichtige Bereiche wie die Gründungsschmiede „Starterkitchen“ ausläuft.

Im Anscharpark freuen sich Heiko Kolz und seine Mitstreiter derweil, dass dank der Unterstützung der Stadt die Weiterentwicklung des Kreativzentrums mit etwas mehr Ruhe betrieben werden kann.

Freuen kann sich aus Sicht von OB Kämpfer auch ganz Kiel über seine Kreativwirtschaft. Ein Callcenter sei zwar schön und gut, für die belebenden und inspirierenden Impulse in der Stadt seien aber maßgeblich ihre Kreativen zuständig.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.