Die Zahl der Coronafälle in Kiel steigt wieder. Am Dienstag registrierte das Gesundheitsamt 47 Neuinfektion. Am Montag waren es zehn. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken lobt den besonnenen Umgang der Kieler über Weihnachten und appelliert, sich an Silvester genauso vernünftig zu verhalten.