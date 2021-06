Kiel

Mit dem letzten Läuten der Schulglocken füllen sich die Kieler Strände. In diesem Jahr ist der Strand in Falckenstein zum Ferienbeginn noch nicht bewacht, erst ab Sonntag beziehen die Rettungsschwimmer ihre Positionen. Eigentlich. Denn um Unglücke zu vermeiden, hat die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuz Kiel (DRK) beschlossen, bereits ab Freitagabend präsent zu sein.

"Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass am Abend des Ferienbeginns in Falckenstein mehr los ist als sonst", sagt DRK-Einsatzleiter Sascha Hoffmann. Auch wegen der Lockerungen rechne er mit mehr Jugendlichen, die den Sommer einläuteten.

"Es passiert selten, dass wir uns selbst einsetzen, ohne einen offiziellen Auftrag", sagt Hoffmann. Auf seine Empfehlung hin sorgten somit schon am Freitagabend ab 18 Uhr mindestens 20 Einsatzkräfte dafür, dass den feiernden Jugendlichen und anderen Badegästen nichts passiert.

Wasserwacht ist bis in die Nacht im Einsatz

Nachts komme es eher zu Verletzungen, Personen machten Feuer oder Betrunkene versuchten, im Übermut nach Laboe rüberzuschwimmen, erklärt Hoffmann. In Schleswig-Holstein sei es in diesem Jahr bereits zu Badeunfällen gekommen. "Das wollen wir in Kiel vermeiden."

Bis in die späten Abendstunden behielt die Wasserwacht den Strandabschnitt am Freitag im Blick behalten. Einige der Ehrenamtlichen übernachteten auch dort, um bei Unglücken in der Nacht vor Ort zu sein. Auch auf den Strandabschnitt in Schilksee war die Wasserwacht vor Ort.

Tipps fürs sichere Baden von Einsatzleiter Sascha Hoffmann 1. Schwimmfähigkeit beachten "Es ist ein Unterschied, ob ich im freien Gewässer oder im Schwimmbad schwimmen gehe", sagt Hoffmann. Wegen der Strömung in der Kieler Förde oder anderen offenen Gewässern sei eine ausreichende Schwimmfähigkeit deshalb unerlässlich. Auch alkoholisiert solle man keinesfalls schwimmen gehen. Kräfte und Entfernungen könnten falsch eingeschätzt oder Gefahren nicht wahrgenommen werden. 2. Temperaturunterschied meiden Vor dem Schwimmen sollte man nicht längere Zeit durchgängig in der Sonne gewesen sein. Der Körper sei dann sehr aufgeheizt, so Hoffmann. "Der Temperaturunterschied kann zu Herzrhythmusstörungen führen." Schließlich sei es anstrengend für den Körper, den plötzlichen Temperaturumschwung auszugleichen. 3. Markierten Badebereich einhalten In der Kieler Förde, wo gleichzeitig Schiffe kreuzen, sei es besonders wichtig, dass Badende innerhalb der markierten Bereiche blieben. Das heißt: Vom Ufer bis zu den Gelbkreuzbojen kann geschwommen werden. "Dahinter wird es gefährlich, weil dort Boote und andere Sportgeräte verkehren", sagt Hoffmann.

Ruhige Lage am Freitagabend

Die Bilanz der Wasserwacht fiel am Sonnabendvormittag positiv aus: So sei der Falckensteiner Strand mit rund 1500 bis 1800 Besucherinnen und Besuchern gut gefüllt gewesen. Gegen 18 Uhr gingen die meisten, rund 400 Menschen blieben, feierten und zündeten teilweise Lagerfeuer an. "Die Lage war sehr ruhig und entspannt", sagt Hoffmann. Bis auf ein paar leichte Schnittverletzungen kam es zu keinen Verletzungen. "Für uns war der Freitagabend also ein voller Erfolg", so Hoffmann. Am Sonnabend ist die Wasserwacht ebenfalls vor Ort.

Wasserwacht für die nächsten drei Monate am Falckensteiner Strand

Für die nächsten drei Monate ist der Falckensteiner Strand von 9 bis 18 mit Ehrenamtlichen der Wasserwacht besetzt. Um das zu gewährleisten, sei die DRK auf Spenden angewiesen. "Sonst müssen die Helfer ihr Wasser für die Schicht selbst zahlen", sagt Hoffmann. Die ehrenamtlichen DRK-Helfer aus ganz Deutschland sind rund um die Uhr, auch nach den bewachten Badezeiten, in der Wachstation anzutreffen. "Wenn jemand in der Nacht Hilfe benötigt, kann er oder sie anklopfen", sagt der Einsatzleiter.

Auch die anderen vier Strände der Kieler Förde - Schilksee, Strande, Heikendorf und Laboe - werden von der Kieler DRK-Wasserwacht überwacht. Die Strände am Ostufer sind täglich von 10 bis 18 Uhr besetzt, die Strände des Westufers von 9 bis 18 Uhr.