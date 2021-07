Mettenhof

Denn was sich alles aus Müll kreativ gestalten lässt, haben neun Mädchen und Jungen am Freitag selbst erlebt. Der Tisch am Rande der großen ABK-Halle in Wittland ist voller Dinge, die eigentlich kein Mensch mehr benötigt: Alte Badeanzüge, ein kaputter Regenschirm, Lederreste, Glasscherben, die vom Wasser abgeschliffen wurden, alte, leere Tetra-Paks, Fahrradschläuche mit Loch, kaputte Baby-Pools und vieles mehr. „Zum Wegwerfen ist das alles viel zu schade“, finden Hilke Kazadi und Flavien Mavungu vom Kieler Verein Lisungi. Der nimmt mittels Aktionen wie jetzt beim ABK Geld ein und unterstützt damit unter anderem Schulprojekte im Kongo. „Lisungi heißt ‚Hilfe leisten‘ oder auch betreuen auf Lingala, einer kongolesischen Sprache“, erzählt Kazadi, die einige Jahre im Missionsdienst in Afrika gearbeitet hat. Dort hat die Kielerin erlebt, „was für tolle und kreative Sachen Menschen aus Dingen entstehen, die andere wegwerfen“. Spielzeug, Taschen, Schuhe, Schmuck und anderes werde dort aus alten Getränkedosen, aus Fahrrad- und Autoschläuchen gefertigt, erklärt Mavungu, der im Kongo geboren und aufgewachsen ist.

Die Bastelaktionen sind schon alle ausgebucht

Der Nachhaltigkeitsgedanke setzte sich bei Kazadi fest. 2007, mit dem Fund eines bunten, wenn auch kaputten Regenschirms, startete die junge Frau mit dem Abfall-Recycling. Mit der Gründung des Vereins Lisungi 2016 bieten die Mitglieder auch Workshops an. Und die sind gut besucht, wie sich bei der Ferienpass-Aktion zeigte: „Unsere Recycling-Bastel-Aktionen sind alle ausgebucht“, sagt Marion Voß vom ABK, die sich freut „wie kreativ die Kinder und Jugendlichen sind“.

Auch Jungs interessieren sich für die Schmuck-Aktion

Für die Schmuck-Aktion interessieren sich Mädchen wie Jungs gleichermaßen. „Ich mag Schmuck und ich mag basteln.“ Das war nicht nur für Merle (10) der Grund, sich anzumelden. Auch Maj (8), Maja (12) und Line (9) sind in der großen Halle beim ABK dabei, schneiden konzentriert Blumen aus Fahrradschläuchen und umwickeln Glas mit feinem Silberdraht, um individuelle Ohrringe und Kettenanhänger zu gestalten. „Das ist schon interessant, was man aus Müll so alles machen kann“, findet Merle. „Wenn man Abfall anders verwenden kann, hat man weniger Müll – und das ist gut für die Umwelt“, finden auch Jan (12) und Diego (10), die aus Badeanzug-Stoff, einer Glasscherbe und Silberdraht Ringe fertigen. „Das ist ein magischer Ring“, erklärt Diego sein Unikat, an dem er zwei Stunden lang werkelt. Schneller davor sind die Mädchen: „Wir mache unseren Freundinnen Freundschaftsanhänger“, sagen Merle und Maja. „Das sollen Geburtstagsgeschenke werden.“ Auch Majs Freundin Fine wird einen Anhänger aus Glas und Silberdraht bekommen. Oder vielleicht einen Ring oder etwas ganz anderes. Die Auswahl ist groß: Denn alte und kaputte Dinge gibt es wohl in jedem Haushalt.