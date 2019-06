Kiel

Lesen als Notlösung für Schlechtwettertage? Für Lili würde das eine krasse Unterbewertung dieser Freizeitbeschäftigung bedeuten. „Ich lese auch bei Sonnenschein und im Urlaub“, betont die Elfjährige, die sich vorgenommen hat, in den Sommerferien mindestens zehn Bücher zu schaffen. Das klingt ambitioniert, ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Vergangenen Sommer machte ein junger Mann Furore, der es in den sechseinhalb Ferienwochen auf nahezu 90 Bücher brachte, berichtet Christoph Kloster von der Stadtbücherei.

Kinder können sich jetzt annmelden

Der 13-jährige Louis, zum ersten Mal dabei, geht die Sache derweil entspannt an. Ein festes Ziel hat er nicht, wohl aber eine Vorliebe für „spannende Geschichten“, wie er sagt. So ähnlich ist das auch beim ein Jahr jüngeren Johannes, der außer Nervenkitzel noch etwas anders mag: „Ich lache auch gerne.“ All das und vieles mehr ermöglichen die immer wieder neuen Welten zwischen den Buchdeckeln. Kostenlos mitmachen im Ferienleseclub dürfen alle, die nach den Sommerferien mindestens in der fünften Klasse sind. Nachdem sie Bücher aus dem aktuellen VIP-Bestand des Clubs gelesen haben, beantworten sie in der Bücherei Fragen zum jeweiligen Inhalt. So können die Kinder und Jugendlichen Punkte sammeln, um sich Bronze-, Silber- und Goldzertifikate zu sichern, die sogar ins Schulzeugnis eingetragen werden können. Die Club-Zertifikate werden am Freitag, 16. August, auf der Abschlussparty mit Freigetränke und Naschis vergeben.

Das größte Projekt zur Leseförderung in Schleswig-Holstein

Der Ferienleseclub ist das größte Projekt zur Leseförderung in Schleswig-Holstein und geht nun bereits ins zwölfte Jahr. Zertifikate gibt es schon ab einem Buch, Gold winkt allen, die mindestens sieben gelesene Bücher nachweisen können. Erster Ausleihetag ist der 26. Juni, Anmeldungen sind schon jetzt in der Zentralbücherei in der Andreas-Gayk-Straße möglich sowie in den Stadtteilbüchereien Elmschenhagen, Friedrichsort, Gaarden, Mettenhof und Suchsdorf. Einsteigen können junge Leute auch noch während der Ferien.

