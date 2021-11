Kiel

In der Herzog-Friedrich-Straße, Ecke Hopfenstraße, hat es laut Kieler Stadtwerke einen Fernwärme-Rohrbruch gegeben. Bisher komme es dadurch noch nicht zu einer Versorgungsunterbrechung, sagte Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke. Die nötigen Baumaßnahmen führen aber zu Einschränkungen für den Straßenverkehr.

Zugang zum gebrochenen Rohr ist kompliziert

Ob es durch die Reparatur des Rohrs zu Unterbrechungen bei der Versorgung kommen kann und wie lange die Reparatur dauern wird, ist laut Schuster noch ungewiss. Das gebrochene Rohr befinde sich in einem unterirdischen Bauwerk. Der Zugang sei kompliziert. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, an das Rohr zu kommen, um den Schaden einzuschätzen“, so Schuster.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da es sich um eine Hauptverkehrsader in der Kieler Innenstadt handelt, „versuchen wir die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“, ergänzte der Stadtwerke-Sprecher.