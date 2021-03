Von Michael Kluth

Die Klärschlammverbrennungsanlage mit Phosphor-Rückgewinnung und Rauchgasreinigung wird aufwändig in die Müllverbrennungsanlage am Theodor-Heuss-Ring integriert. 2024 soll sie in Betrieb gehen und 5000 Kieler Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme versorgen. Quelle: MVK