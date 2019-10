Immer wieder verzögern im Halteverbot geparkte Fahrzeuge in Kiel den Aufbau der Wochenmarkt-Stände. Besonders viel abgeschleppt wird am Blücher und am Exer aber, wenn die Plätze außerhalb der regulären Markttermine gesperrt sind. Und das sorgt für Ärger. Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen.