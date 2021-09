Kiel

Der Einsatz ereignete sich um 1.11 Uhr: Drei Autos standen in der Nähe vom Kieler Stadion in Vollbrand. Ein kompletter Löschzug der Hauptwache rückte an, drei C-Rohre kamen zum Einsatz.

Die Feuerwehrleute rückten unter Atemschutz gegen die Flammen vor und schafften es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen gegenüber den KN sagte.

„Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher der Polizei, der aber keine Angaben machen konnte, ob es sich um Brandstiftung handelte oder wie hoch der Schaden ist.

Von RND/kha