Feuer am Waldwiesenkreisel in Kiel

Kiel

Großeinsatz in Kiel: In einem Mehrfamilienhaus am Waldwiesenkreisel hat es am Mittwochabend gebrannt. Kurz vor 22 Uhr schlugen die Flammen aus einer Wohnung in einem oberen Stockwerk auf der Rückseite.

Die Feuerwehr Kiel war mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Der achtstöckige Gebäudekomplex an der Einmündung zur Hamburger Chaussee wurde komplett evakuiert. Angaben über Verletzte gab es am Abend keine.

Straßensperrungen wegen Einsatz

Die Hamburger Chaussee, eine Abfahrt vom Theodor-Heuss-Ring und der Kreisel mussten voll gesperrt.

