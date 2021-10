Feuer in Südfriedhof - Nach Brand in Kiel: Hilfe für viele Querschnittsgelähmte in Sicht

Bei einem Feuer im Stadtfeldkamp am Kieler Südfriedhof waren im September Müllcontainer und Autos in Flammen ausgebrochen. Unter den betroffenen Hausbewohnern war die querschnittsgelähmte Bianca Scholz. Jetzt tut sich aber ein besonderer Lichtblick auf.