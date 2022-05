Kiel

Eine LKW-Zugmaschine ist am Montagabend im Ostuferhafen in Kiel-Dietrichsdorf in Brand geraten. Gegen 20.15 Uhr meldete eine größere Anzahl von Anrufern den Vorfall an die Feuerwehr. „Die Rauchwolke war sogar vom Westufer aus sichtbar“, sagte ein Sprecher Einsatzkräfte.

Die Integrierte Leitstelle Mitte alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost, sowie die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Dietrichsdorf. Bei Eintreffen habe sich die Lagemeldung bestätigt. Zwei Trupps seien unter Atemschutz vorgegangen und hätten das Feuer gelöscht. Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude konnte verhindert werden.

Im Einsatz waren die Ostwache, die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf und der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Von RND/kha