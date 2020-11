Zum Glück konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern: Am späten Sonnabend ist in Kiel-Ellerbek eine Gartenlaube in der Straße Poppenrade vollends in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr bestätigte, dauerten die Löscharbeiten zwei Stunden.