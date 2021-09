Das Feuer im Stadtfeldkamp sorgt bei Eltern für ein kurzfristiges Betreuungsproblem. Müllcontainer und Autos in einer Garage hatten am Dienstagmorgen gebrannt. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die darüber liegenden Kita-Räume nicht betreten werden können – Lösungen sind aber auf dem Weg.