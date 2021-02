Kiel

Ab 16.33 Uhr versetzten gleich mehrere Anrufe über 112 die Feuerwehr Kiel sekündlich in Alarmstimmung: Die Anrufer schilderten deckungsgleich starken Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Pickertstraße, wie die Berufsfeuerwehr bestätigte.

Schwarzer Qualm im Kieler Dachgeschoss gemeldet

Die Beschreibungen gingen von einem Brand im Keller aus, der entsprechende Rauch zog von dort ins Treppenhaus hoch durch das gesamte Gebäude. Auch schwarzer Qualm, der aus dem Dachgeschoss dringt, sei beobachtet worden.

Anzeige

Die Feuerwehr eilte mit etlichen Kräften aus mehreren Richtungen zum Brandort. Darunter waren der Rettungsdienst und freiwillige Feuerwehrleute. Aber auch mehrere hauptamtliche Retter. Die Ostwache der Berufsfeuerwehr liegt nur wenige Meter entfernt.

Die erste Erkundung der Spezialisten vor Ort ließ auf einen ausgedehnten Kellerbrand mit Rauch im Treppenraum schließen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuer in der Pickertstraße in Kiel: Viele Rettungswagen im Einsatz

Die Feuerwehr stattete zwei Trupps mit schweren Atemschutzgeräten aus, um in die extrem verrauchten Bereiche vorzudringen. Bevor der Brand unter Kontrolle war, mussten diese auch ein C-Rohr zur Bekämpfung einsetzten, teilte die Leitstelle mit.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder vom Feuerwehreinsatz in Kiel.

Eine dramatische Rettungsaktion bahnte sich darüber hinaus über die Drehleiter an, die parallel in Stellung gebracht wurde und eine Person sicherte.

Eine Person musste ins UKSH

Schließlich konnte die Feuerwehr aber melden, dass aufgrund des schnellen Einsatzes vor Ort frühzeitig gelöscht werden konnte. Lediglich eine Person musste vom Rettungsdienst betreut werden. Sie wurde demnach zur weiteren Versorgung ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gefahren.

Wärmebildkamera schafft schließlich Sicherheit

Das große Aufgebot vor Ort in Kiel-Gaarden konnte daher schnell reduziert werden. Die Retter lüfteten das Gebäude und kund kontrollierten den Brandausbruchsort sowie die dort verlaufenden Leitungen mit einer Wärmebildkamera.

Insgesamt waren 65 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz, so die Berufsfeuerwehr Kiel. Sie kamen sowohl von der Ostwache als auch von der Hauptwache. Außerdem waren der Rettungsdienst sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Gaarden und Elmschenhagen involviert.

Auch Wohnungen unbewohnbar

20 Fahrzeuge säumten den Einsatzort. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst sperrten die Pickertstraße für einen reibungslosen Ablauf. Nach insgesamt 60 Minuten konnte der Einsatz schließlich beendet und die Straße wieder freigegeben werden.

Im Laufe des Abends sollte noch geklärt werden, ob eine oder zwei Wohnungen durch Rauch unbewohnbar wurden. Noch am Wochenende hatte es in der benachbarten Kaiserstraße ebenfalls in einem Keller gebrannt. Die Polizei schließt dort Brandstiftung nicht aus.