Feuer in der Calvinstraße - Drei Brände in einer Stunde in Kiel: 14 Bewohner in der Calvinstraße gerettet

Die Feuerwehr Kiel musste am Mittwochmorgen gleich dreimal innerhalb einer Stunde zu Brandeinsätzen im Stadtgebiet ausrücken. 14 Menschen wurden gerettet, drei Personen kamen mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren unterwegs. Ein Haus ist vorerst unbewohnbar.