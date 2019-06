„Wasser ist Leben“ lautet das Motto des Jahreskongresses der Deutschen Lions, der derzeit in Kiel stattfindet. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend in der Sparkassen-Arena sprach Klimaforscher Mojib Latif über die Folgen der Erderwärmung und die Auswirkungen auf den Meeresspiegel.