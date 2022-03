Feuerwehr Kiel: 26 Anwärter auf dem Rathausplatz vereidigt

Kiel

Die Feuerwehr Kiel hat einen der stärksten Nachwuchsjahrgänge ihrer Geschichte vereidigt. 26 junge Männer traten am Dienstag auf dem Rathausplatz an, um den Diensteid abzulegen. „Wir brauchen Sie. Die vielen Sturmeinsätze der vergangenen Tage haben gezeigt, wie wichtig die Feuerwehr ist“, betonte Stadtrat Christian Zierau bei der Vereidigung. In diesem Jahr war es gelungen, alle 26 Ausbildungsplätze mit Bewerbern zu besetzen.

24 Anwärter treten die Ausbildung als Brandmeister im feuerwehrtechnischen Dienst an. Zwei Anwärter sind für die Laufbahn Oberbrandinspektors dabei. Bei der Vereidigung wurden auch 22 Brandmeister des Jahrgangs 2020 befördert. Dabei handelt es sich um Frauen und Männer, die die Ausbildung komplett unter Pandemie-Bedingungen durchlaufen haben. 17 von ihnen wurden bei ihrer Vereidigung auch gleich verbeamtet.

„Kein Lehrberuf im herkömmlichen Sinne“

„Der Beruf des Brandmeisteranwärters ist kein Lehrberuf im herkömmlichen Sinne“, konstatierte Amtsleiter Thomas Hinz. Die Ausbildung der jungen Anwärter dauert jetzt 18 Monate. Ein Teil der Ausbildung erfolgt auf der neuen Feuerwehrakademie in Wellsee.

Bei der Vereidigung wurde zudem noch eine positive Neuigkeit bekannt: Entsprechend der Forderung aus dem Brandschutzbedarfsplan soll die Kieler Feuerwehr bald wieder ein Löschboot bekommen. „Die Ausschreibung für ein Hilfeleistungslöschboot läuft gerade“, sagt Moritz Wolter vom Führungsteam der Berufsfeuerwehr. Bis zum 5. April können sich Werften um den Bau des neuen Bootes bewerben.

Seit 2011 das Feuerlöschschiff „Kiel“ aus Kostengründen stillgelegt wurde, hat die Feuerwehr Kiel nur noch ein Mehrzweckboot für schnelle Einsätze auf dem Wasser. Das Mehrzweckboot ist aber wegen seiner offenen Bauweise und der schwachen Motorisierung nicht für größere Einsätze geeignet.

Feuerwehr-Löschboot: Wer den Auftrag bekommt, ist noch nicht absehbar

Bei dem Neubau soll eine Besatzung von bis zu acht Einsatzkräften für Aufgaben im Bereich des Kieler Hafens zu Einsätzen kommen. Außerdem soll es über eine feuerwehrtechnische Ausrüstung verfügen. Da es sich um eine europaweite Ausschreibung handelt, ist noch nicht absehbar, wer den Auftrag bekommt. Die Lieferzeit von Auftragsvergabe bis Fertigstellung wird auf 24 Monate terminiert.

Zuvor hatten bereits die Feuerwehren Hamburg, Rostock und Lübeck die Modernisierung ihres maritimen Brandschutzes eingeleitet. Lübecks Feuerwehr bekommt für 3,2 Millionen Euro ein 20 Meter langes Löschboot für Einsätze im Hafen und auf der Trave.

Noch keine guten Nachrichten gibt es von der Nordwache. Der Bau der neuen Feuerwache am Rande des Holtenauer Flughafens liegt über ein Jahr in Verzug. Einen Termin für die Fertigstellung gibt es noch nicht. Der Löschzug der Nordwache nutzt deshalb weiter das Gebäude der Flughafenfeuerwehr des Seehafens am Tower in Holtenau. Von der Nordwache war auch das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug zur Vereidigung der Anwärter auf dem Rathausplatz angerückt.