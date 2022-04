Die Kieler Feuerwehren kommen langsam aus der Pandemie-Pause. Die Freiwillige Feuerwehr Kiel-Russee zog am Freitag Bilanz. Die Wehr konnte in der Pandemie sogar die Mitgliederzahlen steigern. Für die Ausbildung sucht die Wehr jetzt aber verstärkt alte Abrisshäuser, in denen sie üben kann.