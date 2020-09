In der Eckernförder Straße 28 in Kiel ist am frühen Dienstagabend ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Mehrere Personen wurde nach Angaben der Feuerwehr von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt. Nach 30 Minuten war der Brand nach Angaben der Leitstelle unter Kontrolle.