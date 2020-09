Kiel

Im Wettbewerb um motiviertes und qualifiziertes Personal sind sich in dieser Woche die Berufsfeuerwehr und das Städtische Krankenhaus in die Quere gekommen.

Auslöser war eine Werbeanzeige des Städtischen Krankenhauses am Montag im Netzwerk Facebook, bei dem gezielt Notfallsanitäter und Rettungsassistenten für die Abteilung Covid-19-Screening des Krankenhauses gesucht wurden.

Feuerwehrleute in Kiel waren sauer

„Du hast keine Lust mehr auf stressige Fahrten im Rettungswagen und suchst nach einem festen Arbeitsort? Dann steig’ aus und komm’ zu uns“, war der Facebook-Post an die Adresse von Rettungswagen-Teams betitelt.

Spätestens da trauten bei der Berufsfeuerwehr und dem ebenfalls städtischen Rettungsdienst viele Mitarbeiter ihren Augen nicht. Es gab Proteste aus der Belegschaft.

Thomas Hinz, Amtsleiter der Kieler Berufsfeuerwehr, nutzte sofort die Chance und kommentierte den Eintrag gleich mit einer genervten Antwort. „Und wenn Corona vorbei ist, geht es dann zurück auf den Rettungswagen?“, fragte Hinz. „Da ist es vielleicht besser, doch bei der städtischen Feuerwehr zu arbeiten“, so Hinz.

"Gewinner ist in jedem Fall Kiel"

Beim Städtischen Krankenhaus wurde der Fauxpas mit dem Abwerben der Kollegen von einem anderen städtischen Arbeitgeber schnell erkannt.

„Bezüglich des Facebook-Eintrages zur Personalsuche haben wir bereits am Montag persönlich mit den Kollegen der Feuerwehr gesprochen und alles geklärt“, teilte Anke Mönnich, Leiterin der Stabsstelle Projekt-, Qualitätsmanagement und Marketing beim Städtischen Krankenhaus mit.

Auch in der Stadtverwaltung wurde die Friedenspfeife geraucht. „Die Sache ist aus unserer Sicht geklärt. Der Post war unglücklich formuliert und hat darum leider zu Missverständnissen geführt“, bestätigt Stadtrat und Feuerwehrdezernent Christian Zierau.

Personal wird händeringend gesucht

„Das Städtische Krankenhaus und die Feuerwehr Kiel stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Vielmehr freuen sich beide über die Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften – am Ende profitiert dabei in jedem Fall Kiel“, so Zierau.

Die Werbemaßnahmen für Personal beim Krankenhaus laufen jetzt ohne Abwerbeversuche in sozialen Medien bei den direkten Partnern. Der Druck auf die Personalplanung ist dort jedoch weiter groß.

Der Personal-Fehlstand im Städtischen Krankenhaus liege bei etwa 80 Stellen in 15 Bereichen, so Mönnich. Die Werbung wird daher weiter auf vollen Touren laufen.

Planstellen im Rettungsdienst werden aufgestockt

Das gilt auch beim städtischen Rettungsdienst. „Wir haben zurzeit im Rettungsdienst in Kiel 15 Stellen nicht besetzt“, sagt Martin Guttchen, Abteilungsleiter Einsatz bei der Berufsfeuerwehr.

Entlastung sollen die eigenen Ausbildungsgänge zum Notfallsanitäter und zum Rettungssanitäter bringen. Im nächsten Jahr soll die Zahl der Planstellen für Notfallsanitäter von 79 auf 99 gesteigert werden.

Der größte Konkurrent ist bei der Feuerwehr aber nicht das Krankenhaus. „Es ist das Medizinstudium. Viele junge Kollegen nutzen nach einiger Zeit auf dem Rettungswagen die Chance für ein Studium“, so Guttchen.