Kiel

Nur wenige Stunden nach dem Feuer in einem Pkw in einem Schnellrestaurant in Gaarden musste die Feuerwehr Kiel am Donnerstag erneut ein Auto löschen. Ein Zusammenhang zwischen den Einsätze besteht aber laut Polizei nicht.

Am Donnerstag hatten Passanten kurz nach 8 Uhr die Feuerwehr und Polizei alarmiert. In der Straße Röhbarg in Ellerbek stand ein Ford Fiesta in Flammen. Das Auto war geparkt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Ostwache konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Autos verhindert werden. Mit einem Strahlrohr löschte ein Trupp die Flammen innerhalb kurzer Zeit.

Die Polizei ließ das Fahrzeug einschleppen. „Das Fahrzeug wird jetzt untersucht. Zur Ursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen gemacht werden“, so Matthias Arends von der Polizeidirektion Kiel.

Bei einem anderen Autobrand in der Nacht zum Donnerstag in der Warteschlange vor dem McDonald’s-Restaurant wird eine technische Ursache an dem Fahrzeug als Ursache vermutet.