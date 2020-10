Einsatz am Vinetaplatz - Feuer in Restaurant in Gaarden

Feueralarm am Vinetaplatz in Gaarden. Gegen 21 Uhr schlugen Flammen aus einem Steinofen eines Restaurants an dem zentralen Ort des Stadtteils. Die Feuerwehr Kiel rückte mit Kräften der Ost- und der Hauptwache an. Die Ursache des Feuers wird von der Polizei untersucht.