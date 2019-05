Zwar war der Vatertag in Kiel aus polizeilicher Sicht eher ruhig – ein gewalttätiger Einsatz im Schrevenpark stach aber heraus: Gegen 18.30 sei die Polizei bei einem Streit zwischen zwei Gruppen eingeschritten, so die Polizei. Dabei wurde ein Beamter per Tritt am Kopf verletzt.