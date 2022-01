Mit 135 Einsätzen war das Sturmtief Nadia für die Kieler Feuerwehr die größte Herausforderung seit fast sechs Monaten. Über das ganze Stadtgebiet verteilt mussten Berufsfeuerwehr sowie die Ortswehren ausrücken. Im Fokus stehen dabei auch viele Bäume in städtischen Parks und Grünflächen.

Bäume bescherten der Feuerwehr in Kiel viel Arbeit

Von Frank Behling