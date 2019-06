Traditionell am letzten Tag der Kieler Woche sausen große und kleine Rennfahrer mit ihren selbst gebauten Gefährten die Bergstraße in Kiel hinunter. Am Sonntag von 12 bis 16 Uhr starten die Teilnehmer am Dreiecksplatz. KN-online hat sich angeschaut, wie die Seifenkisten gebaut werden.