Beruflich auf zukunftsträchtige Gleise bringen will das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) Technik alle seine Schüler. Verstärkt soll das jetzt auch im wörtlichen Sinn geschehen. Dazu wurde am Mittwoch in Kiel eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem RBZ und der Deutschen Bahn unterzeichnet.