Kiel

Kurz nach 6 Uhr wurde der Löschzug der Ostwache alarmiert, nachdem aus einer Wohnung starker Qualm drang. Da der Bewohner noch in der Wohnung war, wurden auch zusätzlich Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem Mehrfamilienhaus in der Blitzstraße drang auch noch Rauch aus der Wohnung. Das Feuer in dem Badezimmer hatte der Bewohner jedoch selbst gelöscht.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung und belüfteten die betroffenen Bereiche. Kurz vor 7 Uhr war der Einsatz beendet.

Zuvor war es erst am Freitagabend um 18.30 Uhr in Hassee zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Braunstraße gekommen. Dabei wurde eine Katze gerettet.