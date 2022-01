Kiel

In den Gerätehäusern der zehn Kieler Ortswehren von Schilksee bis Rönne ist es wieder ruhig. „Am 27. Dezember wurde der Übungs- und Ausbildungsbetrieb eingestellt“, teilt Sprecher Michael Krohn vom Stadtfeuerwehrverband auf Anfrage mit.

Die zehn Wehren des Stadtfeuerwehrverbandes sind bei Bränden und Unwetterlagen aber weiterhin voll einsatzbereit. Raus geht es aber nur noch mit Blaulicht und Martinshorn.

Jahresversammlungen werden nachgeholt

Stadtwehrführer Bernhard Hassenstein hat gerade sehr ruhige Wochen. Normalerweise sind die ersten zehn Freitage in jedem Jahr für die Jahresversammlungen der Wehren reserviert. Bilanzen, Beförderungen und Ehrungen fallen diesmal wieder der Pandemie zum Opfer.

„Die Jahresversammlungen werden nachgeholt. Sobald sich die Lage wieder entspannt“, so Krohn. Die Sitzungen des Vorstands und wichtige Besprechungen zu Feuerwehrthemen erfolgen ausschließlich in Online-Konferenzen.

Bislang ist die Omikron-Variante nicht in die Kieler Wehren eingesickert. „Wir haben keine Ausfälle durch diese neue Variante“, so Krohn. Auch bei der Personaldecke insgesamt war 2021 kein schlechtes Jahr. Mit 505 aktiven Mitgliedern in den Einsatzabteilungen sind alle Wehren voll einsatzbereit. Stabil ist auch der Jugendbereich der Wehren. Dort sind 192 Mädchen und Jungen engagiert.

450 Alarmierungen allein 2021

Was die Einsätze anbelangt, war 2021 kein ruhiges Jahr. Mit 450 Alarmierungen lag das zweite Corona-Jahr durchaus im oberen Bereich der Statistiken. Normalerweise rücken die freiwilligen Wehren pro Jahr etwa 400-mal aus.

Die Überprüfung der Atemschutzgeräteträger-Tauglichkeit (G 26) sei beim Gesundheitsamt auch problemlos erfolgt. „Das ist alles noch bis Ende des Jahres für die Kolleginnen und Kollegen durchgeführt worden“, so Krohn.

Im Umgang mit der Pandemie haben die Einsatzkräfte inzwischen Routine entwickelt. Das Tragen der FFP-Masken ist inzwischen ein fester Bestandteil des Alltags. Sie werden auch bei Fahrten zu den Einsätzen in den Löschfahrzeugen bereits aufgesetzt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Überprüfung des Geräts erfolgen die notwendigen Maßnahmen an den Fahrzeugen und in den Gerätehäusern. Dabei werde streng auf Abstände und Hygienemaßnahmen geachtet. „Die Einsatzfähigkeit der Ortswehren ist nicht in Gefahr“, so Krohn.