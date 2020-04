In ganz Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen Feuerwehren mit musikalischen Grüßen bei der Bevölkerung und den Helfern in der Coronakrise bedankt. Die Feuerwehr Kiel setzte am Mittwoch ein Zeichen. Für alle, die nicht dabei waren, gibt es das Schauspiel mit Blasinstrument hier zu sehen.