Das neue Jahr startete mit viel Arbeit für die Feuerwehr und Rettungsdienst in Kiel und im ganzen Land. Die Einsatzkräfte mussten in der heißen Phase der Nacht von 23 bis 2 Uhr zu 74 Einsätzen im Stadtgebiet von Kiel ausrücken. Besonders umfangreich waren die Löscharbeiten in einem Garagenkomplex in Mettenhof. Landesweit gab es gut 300 Feuerwehr-Einsätze. In Plön starb ein Mensch, der von einem Zug erfasst wurde.