Feuerwehr und Tierschutzverein werden in Kiel immer wieder zu Rettungseinsätzen für Wildtiere gerufen. Weil dabei in der vergangenen Woche ein Vogel starb, gab es in den sozialen Netzwerken eine emotionale Debatte. Sicher ist: Die Feuerwehr steckt viel Energie in die Rettung von Lebewesen.