Kiel

In der Kleingartenanlage " Schwarzlandwiese" in Kiel-Gaarden ist in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Gartenlaube in voller Ausdehnung Wie ein Feuerwehrsprecher am Sonnabend mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.20 Uhr alarmiert.

24 Einsatzkräfte waren vor Ort, sie gingen unter anderem unter Atemschutzgeräten gegen die Flammen vor. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Von RND/aab