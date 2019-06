Kiel

Vom 21. bis 30 Juni 2019 haben Besucher der Kieler Woche 2019 gleich neunmal die Gelegenheit, ein Feuerwerk aus der Nähe zu beobachten. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Unsere Auflistung zeigt die Termine in der Übersicht.

Freitag, 21. Juni: Night Glow auf dem Norder

Beim 13. Internationalen Willer Balloon Sail zur Kieler Woche 2019 finden wie schon in den vergangenen Jahren sogenannte Night Glows statt. Dabei werden die Heißluftballone zu rhythmischen Musik-Choreografien hell erleuchtet.

Den Abschluss bildet ein buntes Höhenfeuerwerk und eine sogenannte Poi-Fire-Show, bei der ein erleuchteter Ball von einem Künstler durch die Luft geschwungen wird. Beginn der Veranstaltung mit Feuerwerk am Freitag ist um 22 Uhr.

Zur Galerie Immer wieder ein Hingucker, der Tausende an den Norder lockt: Das Glühen der Ballone in der Nacht.

Sonnabend, 22. Juni: Night Glow auf dem Norder

Ähnlich wie am Freitag findet das Feuerwerk im Anschluss an den Night Glow statt. Los geht es auch am Sonnabend nach Sonnenuntergang um 22.30 Uhr.

Dienstag, 25. Juni: Seglerfeuerwerk in Schilksee

Auch am Segel-Standort Schilksee können Sie zur Kieler Woche 2019 ein buntes Feuerwerk vor schöner Kulisse erleben. Mit der Veranstaltung am Dienstag ab 23 Uhr wird der Übergang zweier Segelklassen gefeiert: Bis zum Dienstag, 25. Juni, sind vor Schilksee die Internationalen Klassen und Kielboote zu sehen. Ab dem 26. Juni folgen dann die olympischen Klassen sowie der Para World Sailing Championship.

Mittwoch, 26. Juni Night Glow auf dem Norder

Das Nordmarksportfeld in Kiel ist am Mittwoch wieder fest im Griff der Heißluftballons. Fans von Feuerwerk und rhythmischer Musik können ab 22.30 Uhr über bunte Farben und moderne Pyrotechnik staunen.

Interaktive Karte: Hier finden die Feuerwerke statt

Donnerstag, 27. Juni: Barockfeuerwerk im Schlossgarten

Diese besondere Veranstaltung findet am Donnerstag einmalig auf der Kieler Woche 2019 statt. Der Schlossgarten bietet ab 22 Uhr die Kulisse für ein Feuerwerk mit musikalischer Untermalung von klassischer Musik. Gaukler und Feuerjongleure zeigen dazu ihre Darbietungen.

Sonnabend, 29. Juni: Open Park im Volkspark

Auf dem Kieler Ostufer wird am Sonnabend ab 14 Uhr gefeiert. Musik und Mitmachaktionen laden in den Volkspark, ehemals Werftpark, nach Ellerbek ein. Als Abschluss ist gegen 22 Uhr ein Feuerwerk vorgesehen.

Sonnabend, 29. Juni: Night Glow auf dem Norder

Ein vorerst letztes Mal leuchten bei der Kieler Woche 2019 am späten Sonnabend ab 22.30 Uhr wieder die Heißluftballons. Danach wird wie schon in den vorangegangenen Veranstaltungen ein Höhenfeuerwerk entzündet.

Sonntag, 30. Juni: Abschlussfeuerwerk

Nach neun Tagen Party, Segeln und Musik geht die Kieler Woche 2019 am Sonntag zu Ende. Für viele Besucher kommt das Beste zum Schluss: Das Höhenfeuerwerk über der Kieler Förde lockt in jedem Jahr tausende Schaulustige an. Entzündet wird es um 23 Uhr auf Höhe der Arsenalmole. Wo Sie es am besten schauen können, zeigt unsere Karte: