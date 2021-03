Das faktische Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel 2020/21 in Kiel hat sich gelohnt. Weder an Silvester noch an Neujahr mussten im Städtischen Krankenhaus Patienten mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt werden. Das Ziel, das Krankenhaus in Corona-Zeiten zu entlasten, ist erreicht worden.