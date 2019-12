Die großen Pakete waren schnell verkauft

Kiel

"Wir kommen jedes Jahr. Das hat bei uns Tradition", sagt Martin Boock. Zusammen mit Bruder Ulrich und den Kindern Johanna und Konrad wird der Familien-Van bei Weco beladen. Die Kieler Familie kommt jedes Jahr zum Werksverkauf beim Feuerwerkshersteller im Kieler Norden.

Im Fokus stehen die Batterien und Raketen. "Wir freuen uns immer aufs Feuerwerk", so Ulrich Boock. Der Kauf eines Überraschungspakets ist ein Glücksspiel. Die Kartons sind alle so gepackt, dass man von außen den Inhalt nicht sehen kann.

Die großen Pakete sind zuerst vergriffen

Die großen Überraschungspakete zum Preis von 50 Euro sind besonders begehrt. Sie sind auch am frühen Sonnabend bereits kurz nach der Eröffnung um 6 Uhr verkauft. "Die gehen immer schnell weg", sagt ein Mitarbeiter.

Viele der kleinen Überraschungspakete zum Preis von 30 Euro sind mittags noch vorrätig, als die Familien kommen. Mit Gabelstaplern werden sie aus den Lagern geholt.

Etwa 100 Fans des Feuerwerks haben die Nacht vor dem Werkstor im Kieler Norden verbracht und sich mit Grills und heißen Getränken warm gehalten.

Viele Stammkunden kommen zu Weco

Ab 9 Uhr trudelten auch immer mehr Familien ein. "Es ist hier einfach viel günstiger als anderswo. Zum Teil um die Hälfte", sagt Kai Schwagerik. Zusammen mit Freund Harald Vollbehr sitzt er beim Kaffee im Van unweit des Eingangstors auf dem Seitenstreifen.

Der Reiz an den Überraschungspaketen ist auch, dass man nicht weiß, was man kauft. "Wir kommen hier seit bestimmt zehn Jahren vorbei. Die Pakete machen wir immer erst Silvester auf", sagt Marcus Graf. Mit den Söhnen Lucas und Alexander belädt er den Kombi.

Lesen Sie auch:Silvesterfeuerwerk - Zündende Ideen statt nur Böllerverbote

Böller muss man übrigens suchen. "Die Böller machen nur noch etwa acht Prozent des Feuerwerksverkaufs bei uns aus. Der Trend geht seit Jahren ganz klar zur Rakete und zur Batterie mit Leuchteffekten", so Weco-Sprecher Oliver Gerstmeier.

Böller machen nur noch einen Bruchteil aus

"Wir mögen auch die Batterien besonders. Die sind hier auch wesentlich günstiger als in den Geschäften", so Marcus Graf. Und auch Kai Schwagerik rechnet vor. "Voriges Jahr hatten wir in einem der kleinen Überraschungspakete 48 Raketen. So viel Feuerwerk bekommt man sonst nirgendwo für sein Geld", so Schwagerik.

Der Werksverkauf bei Weco ist traditionell ein Treffpunkt für Feuerwerksfans. Die Firma hat extra Absperrungen aufgestellt, Halteverbotsschilder sollen die Straßenränder schützen und eine Mobil-Toilette wurde aufgestellt.

Die Nachfrage ist in diesem Jahr so hoch wie immer. In den Hallen werden am Sonnabend bereits die Reste mit den Gabelstaplern zusammengefahren. "Unsere Lager sind jetzt leer", sagt auch Sprecher Gerstmeier. Ob die Umweltdiskussion irgendwelche Auswirkungen hat? "Das sehen wir erst mit dem Rücklauf. Nach Silvester kommen die nicht verkauften Feuerwerkskörper ja wieder zurück in unsere Lager. Dann sehen wir, ob es mehr als im Vorjahr ist", so Gerstmeier.

Bislang deutet aber nichts auf einen Rückgang hin. Die Lieferungen an den Einzelhandel bewege sich auf dem Niveau vom Vorjahr.

Weitere Nachrichten aus Kiel