Das Einsatzstichwort "Katze im Baum" ist in der eng bebauten Kieler Innenstadt eher die Ausnahme. Kurz nach 12 Uhr musste die Berufsfeuerwehr aber genau deshalb ausrücken. Nahe des Blücherplatzes saß eine graue Katze in etwa acht Metern Höhe in einem Baum und rührte sich nicht.