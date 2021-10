Ein abenteuerlicher Blick ins All: 100 Kitas und Grundschulen im Bereich Kiel und Umgebung können per Video on Demand kostenlos den Film „Die Rettung der Sternenfee Mira“ sehen. Die Produktion, an der maßgeblich Eduard und Berit Thomas beteiligt waren, hatte Premiere in der Claus-Rixen-Schule.