Kiel

Das Gewässer in der Innenstadt zieht nicht nur Menschen mit Sinn für Ruhe an, sondern auch die Tierwelt. Inzwischen sind auch Fische in den beiden Becken des Holstenfleets in Kiel heimisch geworden. Die Wasserqualität ist gut.

Bei den Fischen im Holstenfleet handelt es sich vermutlich um Rotfedern, wie die Pressestelle der Stadt Kiel auf Anfrage mitteilt. Gesichtet wurden die Schwärme der kleinen Fische im östlichen der beiden Becken der neuen Wasseranlage.

Fische im Holstenfleet: Laich wurde möglicherweise vom Kleinen Kiel abgepumpt

Wie aber sind die Tiere überhaupt ins Holstenfleet gekommen? Einen freien Anschluss zum Hafen oder zum Kleinen Kiel gibt es ja nicht. Lediglich Rohrleitungen und Pumpen stellen eine Verbindung zum Wasseraustausch her.

Bei der Stadt Kiel hat man den Verdacht, dass den Fischen vermutlich die Passage durch den Bodenfilter im Kleinen Kiel und dann durch das Pumpwerk im Larvenstadium gelungen sein könnte. Die Pumpen am Holstenfleet sorgen für einen Wasseraustausch in den Becken. Dadurch wird die Wasserqualität hoch gehalten.

Es kann aber natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte einige Fische eingesetzt haben, so ein Stadtsprecher. Hinweise hat man dafür aber nicht.

Für Möwen sind Rotfedern eine ideale Nahrungsquelle

Die Fischschwärme werden inzwischen in beiden Becken vermutet. Zu sehen sind sie jedoch überwiegend im flachen Teil des Ostbeckens zwischen Holstenbrücke und Bootshafen. Auf dem dortigen Sandboden sind die Schatten bei Sonne gut zu sehen.

Gefüttert werden die Fischschwärme nicht. Die Algen und Wasserflöhe dienen als Nahrungsquelle. Die Präsenz der sehr jungen Rotfedern hat auf jeden Fall die Möwen auf den Plan gerufen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rotfedern werden 20 bis 30 Zentimeter lang und 250 bis 300 Gramm schwer. Für Möwen sind sie eine ideale Nahrungsquelle.