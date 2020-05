Sie liefen trotzdem, aber mit Abstand

Ellerbek

1450 Athleten und 80 Helfer hatten sich auf den Ostufer Fischhallenlauf vorbereitet, der eigentlich am Sonntag stattfinden sollte. Damit der Frust nach der Absage nicht zu groß wird, startete Organisator Jens Meier vom Lauftreffverein Kiel-Ost (LTV) eine Aktion, die sich mit den Corona-Hygieneregeln vereinbaren lässt. Unter dem Motto „Wir halten laufend Abstand“ wurden alle Interessierten eingeladen, auf eigene Faust allein, zu zweit oder mit maximal sechs Personen mit Sicherheitsabstand irgendwo zu laufen oder zu walken, egal wie und wo und wie lange. Über die Homepage www.ltvkiel-ost.de ließ sich dazu die Startnummer mit der Jahreszahl 2020 ausdrucken.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer : „Beim Laufen löse ich meine Rathausprobleme“

Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und sein Sohn Johann starteten im LTV-Shirt mit der Nummer 2020 auf ihrer gut zehn Kilometer langen Hausrunde rund um Hammer und an der Eider entlang. Laufen ist für den OB „eine gute Gelegenheit, raus zu kommen ohne Termine“. Die Aktion wolle er gern unterstützen, weil er die Arbeit des LTV sehr schätze. „Beim Laufen löse ich meine Rathausprobleme“, verrät er, „und mit 47 Jahren muss man sich fit halten.“ Auch Sohn Johann (14) hat Spaß am Sport. „Ich rudere viel“, erzählt er. Aber weil das in den vergangenen Wochen kaum möglich war, zog auch er die Laufschuhe an und absolvierte am vorigen Wochenende mal eben einen Halbmarathon.

Ideales Bestzeitenwetter in Kiel

Das Wetter mit Sonne und leichter Bewölkung am Sonntag des Fischhallenlaufs sei ideal für Bestzeiten beim Wettbewerb, stellt Hans-Günther Hadamik aus Schönkirchen fest. Auch Vereinskollege Eckhard Schubert aus Elmschenhagen findet die Aktion gut: „Man kann Stress abbauen beim Laufen.“ Organisator Jens Meier ist begeistert, dass zwischen Flensburg und Hamburg viele Leute mitgemacht haben. „Laufen entspannt, man kann ganz abschalten“, schwärmt Meier, der wie viele Vereinsmitglieder die Treffen vermisst. Dass ihm bei seinem Lauf durch das Rönner Gehölz fremde Sportler mit der Startnummer 2020 begegneten, freut ihn besonders.

Die besten Fotos vom etwas anderen Fischhallenlauf in Kiel werden prämiert

Fotos vom Lauf sammelt Jens Meier unter seiner E-Mail-Adresse surfmeier@t-online.de. „Ich habe extra mein Postfach freigeräumt“, erzählt der Organisator, der schon am Sonnabend die ersten E-Mails mit Bildern und begeisterten Kommentaren bekam. Die Fotos sind auf der LTV-Homepage zu sehen; die drei schönsten Aufnahmen werden mit Einkaufsgutscheinen eines Sportgeschäfts prämiert. Weil alle Lauftreffs, das Radsporttraining und die Marathonübungen ausfallen, ermutigt der LTV dennoch dazu, individuell in Bewegung zu bleiben und die Laufschuhe zu schnüren. Die Medaillen für den abgesagten 16. Ostufer Fischhallenlauf liegen zwar schon bereit, werden aber in diesem Jahr nicht ausgegeben, denn einen Ersatztermin gibt es nicht. Wer sich im kommenden Jahr für den Lauf am Sonntag, 16. Mai 2021, anmeldet, bekommt dann die diesjährige Medaille mit in die Tüte der Startunterlagen gesteckt. Im Ziel erhalten außerdem alle Finisher die aktuelle Medaille dazu.

