Kiel

Kein Ort in Kiel erinnert mehr an Krieg als der Flandernbunker: Seit rund 30 Jahren arbeitet Jens Rönnau hier die militärische Geschichte der Stadt Kiel auf. Er ist Gründer des Vereins Mahnmal Kilian und promovierter Kunsthistoriker. Im Interview schildert er seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine.

Viele ältere Deutsche fühlen sich bei den aktuellen Bildern aus der Ukraine an ihre eigenen Kriegserlebnisse mit den Russen erinnert. Lassen sich die Erfahrungen der deutschen Vertriebenen vergleichen, mit dem, was jetzt Ukrainerinnen und Ukrainer durchmachen müssen?

Jens Rönnau: Menschen, die vor schrecklichen Zuständen fliehen müssen, haben sicher vergleichbare Erfahrungen und Empfindungen durchlebt. Aber die Situationen sind doch sehr verschieden, man muss die Kontexte sehen. So sind die traumatisierenden Erfahrungen, die deutsche Flüchtlinge 1945 mit Russen gemacht haben, nicht losgelöst zu sehen von deutschen Gräueltaten. Plötzlich galten Russen als Untermenschen, zerbombten deutsche Städte, zündeten Dörfer an, organisierten Massenerschießungen. Menschen verrohen im Krieg, sie tun etwas, das ihnen Moral und Gesetze sonst verbieten: Sie töten. Misshandlungen, Folter oder Vergewaltigungen von Frauen und Männern werden als Kriegsinstrument eingesetzt. Ähnliches ist auch in diesem Krieg zu befürchten, allerdings wohl kaum in dem Ausmaß, wie es sich im Zweiten Weltkrieg abgespielt hat.

Bilder aus der Ukraine können Retraumatisierung verursachen

Was lösen die aktuellen Kriegsberichte bei den Menschen aus, deren eigene Erlebnisse mehr als 77 Jahre zurückliegen?

Es kommt vor, dass bei Menschen, die jetzt mit den Bildern aus der Ukraine konfrontiert sind, alte Kriegstrauma aufbrechen. Das kann zu Retraumatisierungen führen, zu schlaflosen Nächten, aber auch zu besonderer Empathie den jetzt Flüchtenden gegenüber. Von vielen wissen wir, dass sie Flüchtlingen helfen wollen, weil sie selbst in großer Not Hilfe erfahren haben.

Wie erklärt sich der Rückhalt, den Putin teilweise noch in der eigenen Bevölkerung spürt?

Vermutlich bekommt Putin noch Unterstützung, weil er bei vielen Menschen als der starke Mann gilt, und weil möglicherweise viele Russen von traumabedingten Ängsten geleitet sind. Ähnlich war es bei Hitler: Da gab es die von vielen geteilte Wut auf den Versailler Vertrag und große wirtschaftliche Not. Es gibt bei solch extremen Entwicklungen immer einen massiven Hintergrund. Das müssen wir auch jetzt im Fall Russlands verstehen - ohne den verbrecherischen Überfall auf die Ukraine zu rechtfertigen.

Die Erinnerungsarbeit, die Sie im Flandernbunker leisten, hat immer auch zum Ziel, dass sich die militärische Geschichte der Stadt Kiel nicht wiederholt. Durchkreuzen die aktuellen Aufrüstungsvorhaben der Bundeswehr dieses Ziel?

Ja, weil die Geschichte unseres Ortes Symbol einer schrecklichen Vergangenheit ist und weil sich die Gesellschaft nach Frieden sehnt, nach einem Zustand ohne Waffen und Gewalt. Ja auch, weil einem schon der Besitz von Waffen deren Einsatz als Mittel in Aussicht stellt und andere provozieren kann. Aber leider nein, weil wir nicht im erträumten Paradies leben, weil kein Lebewesen ohne gewisse Aggressionen existieren würde und weil eben das nur allzu oft außer Kontrolle gerät. Insofern ist die aktuelle Aufrüstung eine nur schwer abwendbare Kehrseite von dem, was wir eigentlich wollen. Zugleich setzt Aufrüstung aber jene unheilvolle Rüstungsspirale in Gang, die wir für überwunden gehalten hatten. Grundsätzlich brauchen wir andere Strategien als die von primitiven Straßengangs: Wir müssen diskutieren, zuhören und niemanden hintenanstellen. Das sind wir auch unseren Soldaten schuldig – wir sind mitverantwortlich für sie.