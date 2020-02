Tierschützer wollen am 22. Februar in Kiel gegen Tierversuche und für die Schließung des Labors LPT in Wankendorf demonstrieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg steht im Verdacht, Studien verfälscht und Tiere gequält zu haben. Es laufen diverse Strafanzeigen. LPT weist die Vorwürfe zurück.