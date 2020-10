Kiel

Vor der Sprengung der Fliegerbombe am Abend müssen hunderte Anwohner den Sperrbereich in Kiel-Dietrichsdorf verlassen. Rund um den Fundort werden außerdem Schutzmaßnahmen getroffen, um die Splitterwirkung so gering wie möglich zu halten.

Die britische Fliegerbombe wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten in der Oppendorfer Straße in Kiel gefunden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger verfügt über einen chemischen Langzeitzünder - deswegen kann die Bombe nicht mehr entschärft werden.

Anzeige

Hierzu werden ab 16 Uhr die Straßensperrungen im auf der Karte gekennzeichneten Bereich eingerichtet. Bis spätestens 17 Uhr müssen alle Anwohner und Angestellten ihre Wohnungen und Betriebe verlassen haben. Der Sperrradius beträgt etwa 1.000 Meter und ist den geographischen Gegebenheiten angepasst.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Straßen im Umkreis der Fundstelle in Kiel-Dietrichsdorf werden seit 16 Uhr gesperrt. Betroffen ist auch die Bundesstraße 502.

Bis 17 Uhr müssen alle Anwohner den Sperrbereich verlassen haben.

Lesen Sie auch:

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.